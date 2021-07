L'assessore alla 'Leonardo'

L’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, ha visitato la Divisione Elicotteri di Leonardo di Vergiate.

L’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, ha visitato la Divisione Elicotteri di Leonardo di Vergiate. Nell’occasione l’assessore ha incontrato la dirigenza della società e ha potuto apprezzare i sofisticati prodotti conosciuti in tutto il mondo. “La visita – ha detto l’assessore - vuole attestare la presenza di AgustaWestland-Leonardo in Lombardia, azienda conosciuta in tutto il mondo grazie alle competenze e professionalità presenti. Leader nel mondo, AgustaWestland nella tradizionale presenza in Lombardia si è rinnovata valorizzando anche la filiera del territorio e coniugando al meglio la conoscenza ed il capitale umano, un binomio che contraddistingue la nostra regione”. A Vergiate viene prodotto il maggior numero di elicotteri della Società, una della realtà leader mondiali nel settore, che oggi può vantare una flotta di oltre 5.000 esemplari in servizio presso oltre 1.400 clienti in 150 Paesi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro