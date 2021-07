'Green pass': farmacia, medici e pediatri

In Lombardia è possibile ottenere il 'green pass' anche in farmacia, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

“In Lombardia è possibile ottenere il 'green pass' anche in farmacia, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta”. Lo ha annunciato la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. “In questo modo – ha spiegato – vogliamo garantire a tutti i cittadini la massima accessibilità alle certificazioni verdi. La nostra attenzione infatti è massima anche per chi ha poca dimestichezza con gli strumenti informatici. Sarà quindi possibile ottenere il Green pass, semplicemente fornendo la tessera sanitaria o un documento di riconoscimento – ha sottolineato – al proprio medico o farmacista”. “Ritengo – ha concluso Letizia Moratti – che questo sia un altro modo per essere concretamente vicini ai lombardi che, dopo mesi di sofferenza, iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel”. Rimangono valide ovviamente anche tutte le altre possibilità per ottenere la certificazione (sito del Governo, App ‘Immuni‘ o ‘Io’ e fascicolo sanitario elettronico).

