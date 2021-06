"Riso per una cosa seria..."

Domenica 27 giugno sarà possibile acquistare una confezione di riso (con una donazione di 5 euro) che verrà poi donata alla Caritas. Sostegno alla campagna missionaria.

La Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo (Comivis), in collaborazione con la Parrocchia San Zenone di Castano Primo, Caritas Castano Primo, Coldiretti e il del Gruppo Scout Agesci Castano, organizzano una raccolta fondi per sostenere la campagna missionaria. Domenica 27 giugno sarà, infatti, possibile acquistare una confezione di riso (con una donazione di 5 euro) che verrà poi donata alla Caritas per far fronte alle necessità del territorio. Il ricavato andrà in parte a sostegno dei missionari del Comivis e in parte a Coldiretti. Le donazioni avverranno sul sagrato della chiesa di San Zenone, prima e dopo le sante messe delle 10 e delle 18, dove saranno presenti alcuni dei volontari Caritas e Scout. Durante la settimana successiva sarà possibile donare rivolgendosi a Domenico presso il negozio 'Ecostore' di Castano Primo in piazza Mazzini.

Tra i soggetti promotori della raccolta fondi c’è Comivis Onlus – Comunità Missionaria di Villaregia per lo sviluppo, un’organizzazione non governativa di ispirazione cattolica. Nata nel 2004 con lo scopo di promuovere lo sviluppo umano integrale attraverso la solidarietà, la condivisione e la fraternità universale. I volontari di Comivis sono presenti in 7 paesi dell’Africa e dell’America Latina per garantire cibo, salute, istruzione e inclusione sociale a migliaia di persone che vivono in condizioni di estrema povertà. In Italia vengono realizzati percorsi formativi sulla cooperazione internazionale, progetti di Servizio Civile Universale, corsi di educazione alla cittadinanza globale nelle scuole di ogni ordine e grado, raccolta e invio di beni di prima necessità nei paesi in cui operano.

