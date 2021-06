"Lombardia: vaccinati tutti gli over 60"

Il punto sulla situazione campagna vaccinale in Lombardia è stato fatto, proprio nelle scorse ore, da Guido Bertolaso. "Tutti gli over 60 sono stati vaccinati".

Il punto sulla situazione campagna vaccinale in Lombardia è stato fatto, proprio nelle scorse ore, da Guido Bertolaso. "Partiamo col dire che relativamente alla richiesta di vaccinare tutti gli over 60, siamo perfettamente in linea con quanto evidenziato dal commissario Figliuolo: la Lombardia, infatti, li ha vaccinati tutti. Mancano solo quelli che hanno fatto il Covid e chi non vuole vaccinarsi, che non possiamo andare a prendere a casa con i carabinieri". Mentre per quanto riguarda il futuro. "A luglio - ha continuato - potrebbe esserci qualche problema relativo a possibili forniture di vaccini mRNA. Alla Lombardia ne serviranno circa 2,8 milioni. Una carenza creerebbe difficoltà non solo alla nostra regione, ma soprattutto a quelle più virtuose che hanno una pianificazione a medio lungo termine. Noi abbiamo 100.000 prenotazioni al giorno fino al 4 agosto. Se dovessimo ricevere forniture inferiori a questi quantitativi ci sarebbero problemi. Siamo tutti consapevoli di questa problematica. La colpa non è della Lombardia, delle regioni o di Figliuolo, che è un terminale di una fornitura di un contratto che è stato fatto dall'Europa. Comunque noi nel cassetto abbiamo già un Piano B". "Vorrei che tutti avessimo la consapevolezza - ha concluso Bertolaso - che questo grande piano di vaccinazione non è stato portato avanti solo da un punto di vista meramente organizzativo e logistico-procedurale. Abbiamo, infatti, voluto coinvolgere una componente scientifica che doveva essere complementare. Il professor Corrao è la punta dell'iceberg di una squadra che ha sempre lavorato in silenzio per guidarci in quello che doveva essere il percorso più intelligente verso gli obiettivi che oggi stiamo raggiungendo".

