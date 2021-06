Laboratori serali nel cortile della biblioteca per bambini e ragazzi. L'appuntamento è giovedì 24 giugno. Esposte anche opere nei negozi e in alcuni punti di Castano.

'Un amore di paese' e il paese in questo caso è Castano. Già, perché giovedì 24 maggio, con 'La Grande Casa Cooperativa Sociale' e Aps Genitoriamo ecco, nel cortile della biblioteca, i laboratori serali per bambini e ragazzi. Più precisamente, gli appuntamenti sono 'Un canale, una città' (manine e piedini colorati per disegnare il Canale Villoresi) con i piccoli da 3 a 6 anni (alle 20.30 e alle 21.15), quindi spazio a 'Una città immaginata' (costruiamo la nostra città non fedele alla realtà, ma all'immaginazione; opera collettiva realizzata dai bimbi da 6 a 11 anni; sempre alle 20.30 ed alle 21.15) e, infine, 'Un sogno di città' (la città dei ragazzi: pensieri liberi da leggere, da immaginare, da sognare e da realizzare. Lascia il segno nella tua città), rivolto ai giovani dai 12 ai 14 anni (alle 21.15). Da sottolineare, inoltre, che i laboratori sono gratuiti e previsti per un massimo di 12 partecipanti ogni turno. Ma non è finita qui, perché, per tutta la serata, ci sarà anche l'esposizione delle opere artistiche sul tema 'Il paese che vorrei' nello stesso cortile e, in parallelo, negli esercizi commerciali e in diversi luoghi di Castano.

