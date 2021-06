"Il 10 luglio, 10 milioni di somministrazioni"

“Il 10 luglio raggiungeremo le 10 milioni di somministrazioni”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, facendo il punto sulla campagna vaccinale.

“Il 10 luglio raggiungeremo le 10 milioni di somministrazioni”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza stampa convocata per fare il punto sulla campagna vaccinale anti-Covid. “Sono fiero ed orgoglioso dell’andamento – ha detto Fontana – Ad oggi abbiamo effettuato oltre 7,7 milioni di somministrazioni e più di 1 lombardo su 4 ha completato il ciclo vaccinazioni”. “Il traguardo del 10 luglio – ha aggiunto - sarà un grande risultato e come presidente della Regione Lombardia voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a raggiungerlo. Guido Bertolaso in primis che con la sua grinta e tenacia è riuscito a mettere in piedi una perfetta organizzazione; la vice presidente Moratti, lo staff tecnico delle Dg Welfare e Protezione Civile e tutto quello tecnico e amministrativo delle nostre Ats e Asst”. Il presidente ha poi ringraziato tutti i medici, infermieri, volontari “Che hanno lavorato incessantemente, nonostante già messi duramente alla prova dalla gestione della pandemia, e infine soprattutto grazie ai nostri cittadini che stanno mostrando un grande senso di responsabilità sottoponendosi alla vaccinazione, pur tra comunicazioni nazionali a volte confondenti”.

