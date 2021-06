'Superman' Buffon is back...

Gigi Buffon ritorna a giocare con il Parma. Proprio qui era cominciata la sua straordinaria carriera che l'ha portato a diventare uno dei più grandi di sempre.

Il buio tutto attorno, il video che parte, la porta sullo sfondo e poi la foto assieme alla squadra di allora e quella t-shirt di Superman, indossata più e più volte sotto la maglia ufficiale. Le tira fuori da un forziere ben nascosto nel terreno, le guarda e le riguarda, solo pochi istanti però (giusto il tempo di un breve ricordo), perché subito c'è da pensare al presente ed al futuro. "I'm back"; "Sono tornato"... Già, eccolo proprio lì dove tutto è cominciato. Parma, il suo vero e proprio trampolino di lancio; Parma, oggi di nuovo casa sua. Gigi Buffon che riparte, insomma, e lo fa appunto dalla società e dallo stadio che ne hanno battezzato l'esordio in serie A. Lui, numero uno per eccellenza (considerato, infatti, uno dei portieri più forti della storia del calcio); lui, una carriera eccezionale alle spalle, tra Ducali, Juventus, Paris Saint Germain e Nazionale (dieci scudetti di A e 1 di B, 6 Coppe Italia, 7 Supercoppe italiane, 1 Coppa UEFA, 1 campionato di Ligue 1 e una Supercoppa di Francia, oltre alla Mondiale), pronto, allora, a scendere ancora in campo, per provare a regalare ai tifosi e a regalarsi ulteriori emozioni, gioie e chissà pure qualche altro successo. "In questi anni ho girato il mondo e sul tetto di quel mondo sono pure salito. Ho vinto tanto e qualche volta ho perso - ha scritto lo stesso Gigi - Ma il mio tempo spalle alla porta non è ancora finito. Le pagine che mi restano sono tutte da scrivere. Sapranno di ricordi, emozioni da prima volta, amici da riabbracciare, foto da rivedere: per sorridere e commuoversi. Ma avranno anche il sapore della sfida, della conquista, della voglia di vincere. Perché quella non passa mai. È rimasta sempre la stessa: dal campetto sotto casa con gli amici alla finale dei Campionati del Mondo. Parma è il mio passato e il mio futuro. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e a volta, solo per chi ci crede, ritornano".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro