Con venticinque anni di esperienza, PL Case di Paolo Gomaraschi, apre le porte della sua agenzia in un momento importante per il mercato immobiliare. I dati dell’agenzia del territorio confermano infatti quanto stimato dagli esperti del settore, che già da fine 2020 hanno registrato un notevole incremento delle vendite. La situazione di lockdown ha inevitabilmente spinto molti a ridefinire il concetto di “casa”, che per esigenze ovvie richiede metrature più ampie e spazi verdi o comunque all’aperto. È cambiato sia il concetto di lavoro, che per tanti è diventato smart, sia il concetto di tempo libero, oggi trascorso per la maggior parte nelle proprie abitazioni. Aumenta così la richiesta di case indipendenti, semi indipendenti o comunque con spazi esterni individuali. Tali nuove esigenze, unite ad una situazione pressoché stazionaria del trend economico, hanno portato, soprattutto nei primi mesi del 2021, ad un incremento davvero significativo delle richieste di compra-vendita.

