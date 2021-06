AstraZeneca: richiamo con altro vaccino

Alla luce del parere Aifa su AstraZeneca, Regione Lombardia provvederà al richiamo con altro vaccino, in base alle disponibilità delle dosi.

“Alla luce della circolare del Ministero della Salute e del parere Aifa, Regione Lombardia provvederà alla somministrazione della seconda dose di vaccino ai cittadini under 60 vaccinati con AstraZeneca in prima dose, alla somministrazione eterologa, ossia con vaccino Pfizer o Moderna”. Lo comunica in una nota la Direzione Welfare della Regione Lombardia. “La riorganizzazione del programma vaccinale - prosegue la nota - avverrà negli stretti tempi necessari sulla base delle dosi di vaccino disponibili”.

