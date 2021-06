Cascina Mazzafame: lotta partigiana

Domenica 6 giugno si svolgerà la celebrazione del 77° anniversario della lotta partigiana alla Cascina Mazzafame organizzata dall’Amministrazione comunale e da Anpi Legnano. Il programma prevede alle 10 la benedizione della lapide impartita da monsignor Angelo Cairati. Alle 10.30 seguirà il saluto del sindaco di Legnano Lorenzo Radice, quindi le letture sulla Resistenza interpretate dagli alunni della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri. Chiuderà la commemorazione da parte del presidente di Anpi Legnano Primo Minelli.

