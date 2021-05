Il Comune di Inveruno, con il sostegno del bando Città che Legge 2019, bandisce un concorso di idee per la creazione del logo della biblioteca comunale.

Il Comune di Inveruno, con il sostegno del bando Città che Legge 2019 promosso dal Centro per il Libro e la Lettura, bandisce un concorso di idee per la creazione del logo della biblioteca comunale. La partecipazione (singolarmente o in gruppo) è gratuita e aperta a tutti coloro i quali abbiano compiuto il 16° anno di età. Il vincitore del concorso riceverà un premio in denaro di 800 euro. Ciascun partecipante al concorso dovrà fornire: un bozzetto esecutivo del marchio/logotipo che sia comprensivo di un simbolo grafico e della scritta del titolo del progetto di riferimento 'Un logo per la Biblioteca di Inveruno'; il bozzetto dovrà essere con soluzioni (non alternative tra loro ma tutte richieste) in quadricromia e bianco e nero; Un cd o dvd contenente un il logo in formato vettoriale EPS e in PNG, in quadricromia e bianco e nero. Gli elaborati, corredati dalla domanda di partecipazione al concorso debitamente compilata e sottoscritta, e da una copia del documento di identità del partecipante/capogruppo in corso di validità, dovranno pervenire entro e non oltre le 12.30 del giorno 8 ottobre, con una delle seguenti modalità: per posta elettronica all’indirizzo cultura [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it con l’oggetto 'Un Logo per la Biblioteca di Inveruno'; a mano, in busta chiusa recante all’esterno la sola dicitura 'Un Logo per la Biblioteca di Inveruno' presso l’ufficio Protocollo, via Marcora 38/40 Inveruno. Concordare l’appuntamento telefonando al numero 02/97288137. I file inviati tramite e-mail o cd/dvd dovranno essere nominati con la dicitura 'Logo Biblioteca Inveruno – [Nome Cognome]'.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro