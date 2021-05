"Facilitare progetti investitori"

Nuovo servizio per facilitare gli investitori esteri che vogliono aprire impianti produttivi nel territorio regionale. Ad annunciarlo, in una lettera inviata alle Camere di Commercio estere, è l'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi.

Nuovo servizio per facilitare gli investitori esteri che vogliono aprire impianti produttivi nel territorio regionale. Ad annunciarlo, in una lettera inviata alle Camere di Commercio estere, è l'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. GUIDESI: CREATO UN RIFERIMENTO PER TUTTI GLI INVESTITORI ESTERI - "È un servizio - scrive Guidesi - di supporto operativo di presa in carico dei progetti di investimento e di coordinamento delle procedure autorizzative, attraverso l'attivazione di una casella di posta elettronica dedicata info [at] investinlombardy [dot] it". "Le imprese e gli investitori - sottolinea - potranno così avere un unico punto di riferimento e ricevere un supporto su misura e continuativo, sia nella fase iniziale sia nella fase di maturazione del progetto". CON GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONALE MIGLIORE COORDINAMENTO - "Una decisione - ricorda l'assessore lombardo - che fa direttamente seguito alla creazione del 'Gruppo di Lavoro Interdirezionale-Attrazione degli investimenti e internazionalizzazione per la ripresa economica'". "L'obiettivo del 'Gruppo di Lavoro', che si configura come struttura interna a Regione Lombardia, è quello di garantire - spiega ancora il responsabile dello Sviluppo economico lombardo - un efficace e maggior coordinamento tra le diverse Direzioni regionali e tutte le Pubbliche Amministrazioni competenti nei procedimenti autorizzativi. Ciò al fine di ridurre le tempistiche delle procedure, snellire i processi e creare un contesto più favorevole agli investimenti in Lombardia e cercando di rispettare i tempi dei piani economici degli investitori". RISPOSTA CONCRETA ALLE RICHIESTE PERVENUTE - Già nel mese di marzo, l'assessore Guidesi, incontrando con il sottosegretario Alan Christian Rizzi, con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, i rappresentanti degli 90 consolati presenti a Milano e le Camere di Commercio miste ed estere, aveva annunciato la messa a punto di strumenti a loro dedicati. Proprio in quella circostanza, Guidesi aveva sottolineato che tra le principali azioni di Regione Lombardia sul versante economico c'è quello della "promozione delle nostre imprese sui mercati esteri nonché l'attrazione delle aziende straniere per investimenti sul territorio lombardo". Il nuovo strumento va nella direzione richiesta.

