Hub Brescia: 100 mila vaccinazioni

L'hub vaccinale della Fiera di Brescia ha raggiunto la quota di 100.000 vaccinazioni effettuate dal giorno della sua apertura.

"Doppio importante traguardo per l'Hub vaccinale della Fiera di Brescia. Il 30 aprile, giorno in cui la Lombardia con 116.557 somministrazioni ha fatto segnare il record italiano di inoculazioni in un solo giorno. Proprio il centro di Brescia si è contraddistinto con il primato di 6.136 inoculazioni. Inoltre, proprio questo Hub sta per superare la quota di 100.000 vaccinazioni effettuate dal giorno della sua apertura". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha accompagnato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella struttura bresciana.

