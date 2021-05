Organizzato dall’Italia in concomitanza con il suo turno di presidenza del G20, insieme con la Commissione Europea, si terrà quest’anno a Roma il Global Health Summit 21.

Organizzato dall’Italia in concomitanza con il suo turno di presidenza del G20, insieme con la Commissione Europea, si terrà quest’anno a Roma il Global Health Summit 21, un vertice mondiale che racchiude intorno a un tavolo virtuale tutti i principali responsabili delle organizzazioni internazionali e degli organismi sanitari globali. Pensato per “condividere le esperienze maturate nel corso della pandemia ed elaborare una Dichiarazione di Roma da erigere a punto di riferimento per rafforzare la cooperazione multilaterale e le azioni congiunte per prevenire future crisi sanitarie mondiali”, il progetto ha avuto un grande eco, tanto da arrivare anche nelle scuole. Su iniziativa, infatti, del Liceo Scientifico Linguistico 'Pitagora' di Rende, in collaborazione con l’associazione Wayouth APS, è nata l’iniziativa ModEST x Global Health Summit, che mira a una concreta simulazione lavori del Global Health Summit da realizzarsi tra i ragazzi. L’iniziativa formativa, indirizzata alle studentesse e agli studenti esclusivamente di 10 scuole secondarie superiori Italiane, tra le quali anche il Liceo Europeo di Arconate, ha avuto luogo tra le giornate del 13 e del 15 maggio, alternando tre sessioni di dibattito, introdotte e concluse dalle rispettive cerimonie di apertura e chiusura. Ognuno dei 10 istituti ha dovuto selezionare due ragazzi e due ragazze, Antonio Imperato, Elena Patane’, Vanessa Pivetta e Federico Colombo per il Liceo arconatese, i quali hanno interagito nel ruolo di rappresentanti diplomatici al meeting, preparando un intervento e approvando, al termine delle discussioni una dichiarazione finale sul modello di quella che verrà approvata dai leader mondiali. Insomma, un’esperienza davvero di respiro internazionale, in grado di responsabilizzare ed insegnare. Grande soddisfazione da parte del liceo e dei ragazzi coinvolti, per aver preso parte ad un progetto così importante e soprattutto, per Vanessa e Federico, per essere stati premiati con una menzione d’onore.

