Test salivari a scuola

Test salivari nelle scuole. Sull'argomento è intervenuta la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. "Siamo partiti in 45 scuole dell'infanzia - ha precisato - 81 scuole primarie e 50 scuole secondarie di primo grado. Interessati da questa operazione circa 5.000 alunni, dal 13 maggio al 15 giugno. L'iniziativa coinvolge tutte le Ats, tutte le Province. A Milano al momento tutti i test hanno dato esito negativo, il progetto funziona".

