Agroalimentare: Milano 'capitale'

L'agroindustria lombarda vale 14,2 miliardi di euro, il 15% del totale nazionale, con un export da 7 miliardi l'anno, il 16% del nazionale. Milano è terra di imprenditori.

"L'agroindustria lombarda vale 14,2 miliardi di euro, il 15% del totale nazionale, con un export da 7 miliardi l'anno, il 16% del nazionale. Milano è terra di imprenditori che hanno avuto la capacità di conquistare i mercati internazionali portando il Made in Italy nel mondo. Ascoltandoli possiamo capire la direzione del mercato e calibrare misure per il futuro che possano essere efficaci per tutto il settore primario". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, che a Milano ha effettuato la quarta tappa del programma di visite delle più importanti industrie lombarde dell'alimentazione e bevande. L'assessore è stato alla Beretta di Trezzo sull'Adda e alla San Carlo nella città di Milano. La provincia di Milano è la prima in Lombardia nel settore della trasformazione: conta 2.397 industrie alimentari e delle bevande su 8.150 presenti in Lombardia. In questa provincia, i settori con più aziende sono quelli dei prodotti da forno (1.526) e della lavorazione carni (167), seguiti da quelli dell'industria lattiero casearia (138). "L'industria agroalimentare - ha aggiunto l'assessore - dà lavoro a 70.000 persone in Lombardia, a Milano 17.000. È la parte finale di una filiera che guiderà la ripresa post Covid. Qualità e sicurezza alimentare sono alla base delle scelte del consumatore e le aziende lombarde sono in prima linea a livello internazionale". "Ho visto - ha concluso Rolfi - grandi investimenti e grande propensione all'innovazione. Milano è terra di grandi prodotti alimentari e lo sarà anche nel futuro grazie a progetti di sostenibilità ambientale dei cicli produttivi e di comunicazione efficace". "Siamo felici - ha dichiarato Susanna Vitaloni, vicepresidente e Amministratore delegato di San Carlo - di partecipare a #viaggionelMadeinItaly, il programma di visite alle aziende lombarde del settore alimentare dell'assessore regionale Rolfi". "Crediamo - ha continuato - che il dialogo tra istituzioni regionali e imprese del territorio costituisca non solo un'importante occasione di confronto, ma permetta di rafforzare i legami esistenti e di creare valore per la nostra regione. La nostra azienda nasce nel 1936 a Milano, diventando negli anni leader di mercato ed una delle principali realtà europee degli snack salati".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro