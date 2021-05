'Il futuro ha la tua voce'

Hai tra i 18 e i 34 anni e vuoi essere protagonista del tuo futuro? Racconta con un video di massimo 2 minuti la tua visione della Lombardia nel 2030.

Hai tra i 18 e i 34 anni e vuoi essere protagonista del tuo futuro? Racconta con un video di massimo 2 minuti la tua visione della Lombardia nel 2030. Dovrai trasmettere un messaggio dal forte impatto comunicativo attraverso un video originale. Inclusione sociale, gender gap, sviluppo occupazionale, formazione, innovazione, sostenibilità: hai la libertà di scegliere i temi che ti stanno più a cuore. I prodotti digitali saranno valutati da un nucleo di valutazione di Regione Lombardia che premierà quattro video per ogni fascia d’età (18-24 anni, 25-29 anni e 30-34 anni). Per i vincitori di ogni categoria è previsto un riconoscimento che va dai 2.000 ai 5.000 euro lordi. Oltre ai vincitori delle singole categorie, saranno previsti due premi speciali 'All you need is law' che tratteranno la tematica: verso una legge regionale per i giovani. Puoi presentare domanda dalle 10 del 14 giugno fino alle 12 del 31 agosto.

