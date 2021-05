Ha aperto giovedì 13 maggio il primo bando dell'edizione di Dote Scuola per l'anno scolastico 2021/2022, relativo a materiale didattico e borse di studio statali.

Ha aperto giovedì 13 maggio il primo bando dell'edizione di Dote Scuola per l'anno scolastico 2021/2022, relativo a materiale didattico e borse di studio statali, il contributo di Regione Lombardia per sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. Per ciascun beneficiario previsti da 200 a 500 euro. Le domande possono essere presentate, esclusivamente in formato elettronico, sulla piattaforma regionale Bandi Online sino alle 12 di martedì 15 giugno. Destinatari sono gli studenti fino a 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia, frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado (statali o paritarie) oppure istituzioni formative accreditate, con sede in Lombardia o nelle Regioni confinanti (purché lo studente rientri ogni giorno alla propria residenza), con Isee 2021 inferiore o uguale a 15.748,78 euro.

