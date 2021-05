M5S per il Parco Agricolo Prealpino

"Il Movimento Cinque Stelle sostiene convintamente il progetto di creazione del Parco Agricolo Prealpino" lo dichiara Massimo De Rosa, capogruppo del Movimento in Regione Lombardia. Il nuovo parco sovracomunale agricolo e boschivo che coinvolgerà i territori dei Comuni di Cislago, Mozzate, Limido Comasco, Fenegrò, Cirimido, Lomazzo, Turate e a cui si sono aggiunti recentemente anche i Comuni di Lurago Marinone e Veniano. "Si tratta di un progetto che abbiamo visto nascere e riteniamo sia importante vada avanti, aldilà di ogni bandiera politica. L’istituzione del Parco deve essere fra le priorità di ogni amministrazione presente e futura, al fine di tutelare un territorio verde dal dilagante consumo di suolo che affigge anche questa zona della Lombardia", conclude De Rosa.

