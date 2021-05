Lombardia: "No sequenziata variante indiana"

La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, rispondendo a un'interrogazione durante il consiglio regionale ha spiegato come "In Lombardia, a oggi, non sia stata ancora sequenziata alcuna variante indiana del Covid-19".

La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, rispondendo a un'interrogazione durante il consiglio regionale ha spiegato come "In Lombardia, a oggi, non sia stata ancora sequenziata alcuna variante indiana del Covid-19". "Al momento - ha proseguito la vicepresidente Moratti - nei laboratori di riferimento regionale, da dicembre 2020, sono stati identificati: 5.423 casi di variante inglese, 33 di quella sudafricana, 50 di quella giappo-brasialiana, 34 di quella nigeriana. Sono poi stati genotipizzati anche 185 casi definiti come 'altra variante' che - ha sottolineato Letizia Moratti - per la Direzione generale Welfare "Non sono d'interesse scientifico" e "All'interno della quale non risulta comunque quella indiana".

