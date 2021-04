Sono stati approvati dalla giunta regionale i criteri per la nuova edizione del concorso 'Lombardia 2030. Il futuro ha la tua voce'. L'iniziativa è rivolta ai giovani.

Sono stati approvati dalla giunta regionale i criteri per la nuova edizione del concorso 'Lombardia 2030. Il futuro ha la tua voce'. L'iniziativa è rivolta ai giovani e offre loro la possibilità di esprimere la loro visione sulla Lombardia del futuro, attraverso gli strumenti e il linguaggio delle nuove generazioni. "Visti gli ottimi risultati della prima edizione - spiega Stefano Bolognini, assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione -, anche per il 2021 Regione Lombardia rinnova il format 'Lombardia 2030'. Un modo per coinvolgere i giovani, con la loro creatività e le loro idee, nel percorso verso la Lombardia del futuro". IL VIA UFFICIALE IL 14 GIUGNO - Al concorso possono partecipare i giovani tra i 18 e i 34 anni, inviando un video originale, della durata massima di 2 minuti, che descriva idee, espressioni e prospettive future sul tema 'Lombardia 2030. Il futuro ha la tua voce'. L'apertura delle selezioni è prevista il 14 giugno. Con riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU, le tematiche dei video dovranno riguardare a scelta dell'autore l'inclusione sociale, il gender gap, lo sviluppo occupazionale, la formazione, l'innovazione e la sostenibilità. Il totale dei premi previsti dal concorso ammonterà a 45.000 euro. GIOVANI PROTAGONISTI NELLA LOMBARDIA DEL FUTURO - "Il duplice obiettivo del concorso - spiega l'assessore - è offrire ai nostri giovani nuovi spazi e modalità inedite per esprimersi e coinvolgerli attivamente nella stesura in corso della legge regionale che li riguarderà direttamente. Per questo invito tutti i giovani lombardi a sottoporci quanti più contenuti possibili. L'aspetto che più mi sta a cuore, e che sta alla base di iniziative come queste - conclude Bolognini -, è coinvolgere i nostri ragazzi nella costruzione del futuro della nostra regione. Per questo bisogna saperli ascoltare, far loro capire che possono essere pienamente partecipi del progetto e stimolarli ad aiutarci a far crescere con loro anche la nostra amata Lombardia".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro