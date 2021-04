LIUC Alumni e Lions Club: al via il progetto rivolto a studenti e laureati junior e senior per favorire la crescita professionale tramite le tecniche più innovative di networking.

Il successo professionale dipende dalle capacità individuali, ma anche dalle capacità del proprio network di esaltarle. Ne è convinta l’associazione LIUC Alumni che, pensando al networking come a un muscolo da coltivare e mantenere in forma, ben allenato, ha ideato un progetto rivolto a studenti e a laureati junior e senior LIUC per favorire la crescita professionale tramite la divulgazione delle più innovative tecniche di networking.

Il programma, a numero chiuso, prevede due workshop a cura di Marco Vigini, responsabile di progetti innovativi di networking per aziende, Business school e manager/executive, volti a favorire la crescita professionale tramite la divulgazione delle tecniche più innovative di networking. Seguiranno tre incontri di Caccia al lavoro destinati ad Alumni LIUC senior per affiancarli nella ricerca di una nuova posizione lavorativa, a supporto di percorsi professionali in fase di cambiamento o per il replacement, a seguito delle difficili congiunture del mercato del lavoro dettate anche dalla pandemia. Così LIUC Alumni, associazione che riunisce i laureati LIUC e chi ha frequentato un Master o un corso della LIUC Business School, si mette al fianco di studenti e laureati con il sostegno dei Lions Club Rescaldina Sempione e Castellanza Malpensa, l’adesione di Leo Club Università LIUC Castellanza e il benestare convinto di Roberto Simone, Governatore del Distretto “108 Ib1” dei Lions.

Generare visibilità e nuove opportunità presentandosi in modo competitivo nel mercato del lavoro, è l’obiettivo del programma che ha come principale strumento d’azione la creazione di filiere di valore nel proprio ecosistema relazionale. Dichiara Alberto Strani, presidente di LIUC Alumni: “Caccia al lavoro è un format nuovo in cui convergono impegno per il sociale, valore della restituzione e sviluppo di soft skill sempre più attuali, come il networking. Ringraziamo il Career Service della LIUC e il Lions Club Rescaldina Sempione e Castellanza Malpensa per il determinante supporto all'iniziativa”. Luigi Rondanini, vicepresidente LIUC Alumni e Responsabile del Career Service della LIUC, aggiunge: “La LIUC è attenta ai suo laureati anche ad anni di distanza dal conseguimento del titolo. Con questo progetto permette a chi ha delle difficoltà in questo difficile periodo di sviluppare nuove opportunità lavorative grazie al networking. Il networking è uno strumento molto potente che, molto spesso, si sottovaluta e a cui si ricorre solo al momento del bisogno, perdendo di efficacia. Con il programma Caccia al lavoro insegniamo ai nostri laureati ad allenare il "muscolo” del networking”. Sul fronte Lions, afferma il governatore Roberto Simone: “Per tutta l'annata lionistica, nonostante la pandemia, come Distretto Lion abbiamo raggiunto punte di eccellenza con grandi risultati: dall'incremento Associativo grazie al Past Governatore Danilo Francesco Guerini Rocco, alla contribuzione per la nostra Fondazione Lions Clubs International Fundation, Campagna 100, con il DO Gabriele Necchi. Quando il mio Officer Distrettuale Fundraising, Lion Manuela Cattaneo, mi ha prospettato questa azione di servizio, subito mi sono entusiasmato per la grande valenza economico-sociale sostenendola e spronandola al fine di poter raggiungere, anche in questo contesto, i massimi risultati. Inoltre, vedere due Club Lion come il Rescaldina Sempione e il Castellanza Malpensa lavorare insieme mi galvanizza e mi consente di sottolineare la presenza nei sodalizi di ben due Past Governatori, Carlo Sironi e Danilo e del IVDG Gino Ballestra, sicuri punti di riferimento, fiori all'occhiello della nostra grande associazione”.

Commenta il presidente del Lions Club Rescaldina Sempione, Gian Claudio Castellani: “Il Club Rescaldina Sempione ha posto al centro delle sue attività per l’annata 2020/2021 azioni volte alla prevenzione primaria di possibili future povertà. Tra queste, il sostegno con un contributo economico, in collaborazione con Lions Club Castellanza Malpensa, al progetto Caccia al lavoro a favore di laureati LIUC che debbano pensare a una ricollocazione occupazionale nel periodo di pandemia. Il filo conduttore che unisce le varie iniziative del nostro Club a favore di diverse Scuole di ogni Ordine e Grado, è la convinzione che il successo professionale delle giovani generazioni, ottenuto grazie a una buona formazione scolastica, sia la strada maestra per la ripresa dello sviluppo economico e civile”. Infine, il presidente Lions Club Castellanza Malpensa, Sergio Raimondi: “La sensibilità del Lions Club Castellanza Malpensa verso l’attività dell’Associazione LIUC Alumni risulta rafforzata dal fatto che “emergenza pandemica o altro” potrebbero causare ai nuovi laureandi gli stessi problemi che, attualmente, affliggono molti laureati i quali, pur avendo maturato esperienze lavorative significative, si trovano purtroppo oggi in cerca di una nuova occupazione. Per noi i nuovi laureandi si identificano principalmente con nostri i ragazzi del Leo Club - Leo LIUC verso i quali noi Lions sentiamo la responsabilità di assicurare un percorso di formazione che permetta loro di approcciarsi in modo corretto al mondo del lavoro. A tal fine, è stato chiesto al nostro Distretto LEO di verificare con l’Associazione LIUC Alumni la possibilità di ampliare questo Service attraverso il coinvolgimento di tutti i laureati/laureandi LEO la cui formazione ne trarrebbe sicuramente grande beneficio. Sono felice che anche i Lions del Club Rescaldina Sempione abbiano abbracciato questa meritoria iniziativa dimostrando di avere, come noi, a cuore le problematiche lavorative dei giovani laureati e sono altrettanto certo che anche loro concorderanno sull’eventualità di poter ampliare l’area d’intervento a tutto il nostro Distretto LEO. Un sentito ringraziamento al Presidente di LIUC Alumni per questo lodevole e lungimirante percorso formativo tramite il networking”.

