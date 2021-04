"Campagna vaccinale come da programmi"

Le prossime forniture destinate alla Lombardia riguardano soprattutto Pfizer, quindi, per ora, la campagna vaccinale può essere mantenuta come da programmi.

"Le prossime forniture destinate alla Lombardia riguardano soprattutto Pfizer, quindi, per ora, la nostra campagna vaccinale e il nostro impegno può essere mantenuto come da programmi. Utilizzeremo AstraZeneca soprattutto per la somministrazione delle seconde dosi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della visita all'hub vaccinale dell'Hangar Bicocca di Milano.

