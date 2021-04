'D.A.M.A.': assistenza disabili

Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia, ha visitato l'ospedale di Circolo di Varese dove è attivo il 'percorso D.A.M.A.' (Disabled Advanced Medical Assistance).

Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia, ha visitato l'ospedale di Circolo di Varese dove è attivo il 'percorso D.A.M.A.' (Disabled Advanced Medical Assistance). "Si tratta di un progetto che si è dimostrato di fondamentale importanza in particolare in questo anno di emergenza pandemica. Mi sono confrontata con i medici che con grande impegno - ha dichiarato - seguono le famiglie e le persone con grave disabilità e in particolare sono stati per loro un punto di forza e di riferimento in questo momento difficile e per molti anche di isolamento e smarrimento". "Anche a Varese, come in altre province della Lombardia - ha detto l'assessore - ho avuto modo di verificare di persona l'importanza che un percorso dedicato e la grande professionalità del personale sanitario possono avere per le persone con grave disabilità e le loro famiglie. Qui si affrontano visite specialistiche, esami diagnostici e consulenza, attraverso protocolli elastici e su misura per più di 1.600 casi, ognuno con la propria complessità. Sono intenzionata a fare le opportune valutazioni al fine di potenziare, incentivare ed estendere queste esperienze positive su tutto il nostro territorio". "Nel proseguire la mia ricognizione nelle diverse strutture - ha concluso Alessandra Locatelli - voglio ribadire il mio particolare ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, al personale, ai volontari di enti e associazioni, all'Asst Sette Laghi, all'Ats Insubria e a tutti coloro che senza sosta stanno lavorando da mesi presso i centri vaccinali, i diversi presidi, gli hub, perché senza un impegno comune e la disponibilità personale non sarebbe possibile un lavoro così grande".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro