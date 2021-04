Lombardia: sempre più imprese estere

La Lombardia, che attira sempre di più l’interesse di imprese estere, nei prossimi tre anni si prepara ad accogliere investimenti per 1,5 miliardi di euro, con un impatto occupazionale atteso di oltre 2.600 nuovi addetti.

Nel marzo 2017 Regione Lombardia, e in particolare l’assessorato allo Sviluppo Economico guidato dall’assessore Guido Guidesi, ha dato l’avvio al Programma AttrACT ("Accordi per l'Attrattività") con l’apertura della prima manifestazione d’interesse e l’obiettivo di costruire un ambiente favorevole per l’attrazione degli investimenti in Lombardia creando un “contesto chiaro”, con tempi e riferimenti certi per contribuire a migliorare il rapporto tra P.A. e investitore. Ora si inizia un primo bilancio di questa operazione. I numeri sono veramente importanti. In tre anni sono arrivati in Regione 4 miliardi di euro di investimenti. Regione e Promos Italia hanno assistito 195 società e sono stati creati 8 mila nuovi posti lavoro, sviluppando così le grandi capacità di attrattiva di tutti i territori. A fine 2018 è stata lanciata una seconda manifestazione d’interesse di AttrACT che, pur non prevedendo impegni e interventi economici per i Comuni, offre una grande opportunità di visibilità, promozione e assistenza a tutti i Comuni lombardi interessati con l’obiettivo di rafforzare l'attrattività del territorio e generare opportunità concrete di investimento. Nei prossimi tre anni sono previsti investimenti per 1,5 miliardi di euro, con un impatto occupazionale atteso di 2.631 nuovi addetti. Strumento fondamentale è la piattaforma online www.attractlombardy.it in cui mappare opportunità insediative greenfield e brownfield (terreni ed immobili) pubbliche e private sui territori. Sono ammessi al cofinanziamento regionale gli interventi sostenuti dalle amministrazioni locali ai fini del: potenziamento della conoscenza dei principali asset locali (accessibilità, servizi, capitale umano) e valorizzazione dei fattori di attrazione; miglioramento delle dotazioni infrastrutturali pertinenti all’area e agli edifici oggetto delle proposte insediative; creazione di strutture e servizi per la valorizzazione della vocazione imprenditoriale del territorio; rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa dei sistemi locali di rispondere in termini di efficienza e tempestività alle esigenze imprenditoriali; miglioramento dell’integrazione anche a livello infrastrutturale dei sistemi informativi per la gestione e la tracciabilità dei processi e delle attività amministrative e la promozione delle opportunità localizzative anche attraverso servizi di assistenza qualificata agli operatori economici e attività di marketing. In particolare, con la collaborazione del Sistema camerale lombardo, l’intervento regionale prevede le seguenti azioni: individuare, tramite idonee procedure selettive, tutor che disporranno di adeguate competenze e supporteranno le relazioni tra il Comune e le imprese; realizzare attività di promozione delle opportunità localizzative individuate, sia a livello nazionale che internazionale; supportare il Comune nel coordinamento della rete territoriale e nel coinvolgimento degli Enti interessati; istituire un team di supporto ai Comuni e predisporre strumenti per la raccolta e la comunicazione dei dati relativi alle aree localizzative. Importanti le esperienze a partire da quella sviluppata da Data 4 società francese che ha investito per l’ampliamento dell’hub alle porte di Milano: l’obiettivo è di realizzare il quinto e il sesto data center (250 milioni di euro). La Dakin giapponese sta realizzando un centro di R&S che diventi il più grande d’Europa dedicato alle tecnologie per la refrigerazione (30 milioni di euro). Dalla Svizzera arriva la Greenreb che sta studiando lo sviluppo di un proprio business in Italia realizzando un primo impianto in Lombardia di 35mila metri quadrati (20 milioni di euro) Dal Qatar arriva invece la società Lulu Group che si occupa di vendite. Nel 2020 ha registrato un proprio ufficio in Italia con l’obiettivo di rendere Milano il proprio european headquarter (20 milioni di euro).

