La Comunità Pastorale di Magenta, in collaborazione con l’Hospice di Abbiategrasso, ha organizzato questa sera una tavola rotonda online con l'Arcivescovo Mario Delpini e molti ospiti.

Accanto alla vita, sempre, accompagnando le persone nel rispetto della loro dignità e con lo stile dell'“essere accanto”. La Comunità Pastorale di Magenta, in collaborazione con l’Hospice di Abbiategrasso, ha organizzato una tavola rotonda, online, per la sera di lunedì 12 aprile, alle ore 21, dedicata alla cura delle persone più fragili, dal titolo 'Un cuore... che vede - Prendersi cura di chi soffre: incontrare, vedere e vivere la sofferenza nelle fasi critiche e terminali della vita'.

A questo importante appuntamento parteciperà anche l'Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini, che porterà la sua riflessione, a seguito di questi mesi di pandemia contraddistinti dalla dedizione generosa, fino all’eroismo, che ha caratterizzato il personale sanitario. Occasione di dibattito e confronto su un tema delicato ma essenziale nell'affrontare gli interrogativi fondamentali sul senso della vita in condizioni di particolare fragilità, soprattutto nel contesto attuale di sofferenza e difficoltà legato al Coronavirus che ancora ci condiziona pesantemente: la cura delle persone più fragili, la malattia e la loro assistenza, attraverso le cure palliative per alleviare le sofferenze nella fase terminale della vita.

Punto di partenza dell’iniziativa è la lettera 'Samaritanus Bonus' del 2020, il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede che ha sollecitato un dibattito costruttivo tra gli addetti ai lavori e che ci aiuterà a tenere all'orizzonte l'immagine del Buon Samaritano che "passa accanto", osserva, ha compassione, "si fa vicino", fascia le ferite e ... si prende cura di lui.

Tra i relatori, oltre alla illustre presenza dell'Arcivescovo di Milano, don Stefano Cucchetti (docente di Bioetica e Morale alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale), la dott.ssa Stefania Bastianello (Presidente della Federazione Cure Palliative e Direttore Tecnico Associazione Italiana Slcerosi Laterale Amiotrofica), dott. Luca Moroni (Direttore dell'Hospice di Abbiategrasso e Coordinatore della Federazione Cure Palliative Lombardia) e don Giuseppe Marinoni (parroco della Comunità Pastorale di Magenta). Modera la tavola rotonda il dott. Giorgio Cerati, del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale di Magenta. Si può partecipare l'incontro seguendolo tramite la diretta YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JN-JYnq7Mts

"Il paziente non va mai abbandonato, sempre dobbiamo prendercene cura. Quando non si può guarire, si deve sempre curare", senza mai perdere di vista la promozione della vita che la persona percepisce come dignitosa.

