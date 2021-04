Boschi: altri 800 mila euro

La Regione Lombardia ha finanziato lo scorso anno la creazione di 95 nuovi boschi di pianura e collina attraverso un bando da 9 milioni di euro.

La Regione Lombardia ha finanziato lo scorso anno la creazione di 95 nuovi boschi di pianura e collina attraverso un bando da 9 milioni di euro. Erano stati esclusi dalla graduatoria, per insufficienza di fondi, 21 progetti che saranno finanziati quest'anno con un importo aggiuntivo di 800.000 euro. "Proseguono - ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia - gli investimenti per una Lombardia sempre più verde, con aree boschive che contribuiranno alla protezione, conservazione e valorizzazione dell'ecosistema, alla tutela della biodiversità e alla prevenzione del dissesto idrogeologico nelle aree delle colline pedemontane". "Il bando dello scorso anno - ha aggiunto - ha avuto un successo straordinario, sintomo della sensibilità crescente verso le tematiche ambientali e il verde come fattore per migliorare la qualità di vita nelle città. Non eravamo riusciti a coprire tutti gli interventi e abbiamo deciso di stanziare quest'anno le risorse mancanti. Mancano ancora due progetti per esaurire la graduatoria, ma contiamo di chiudere nei prossimi mesi". "Le foreste urbane sono un obiettivo tanto ambizioso quanto auspicabile. È necessario - ha concluso l'assessore - mettere in pratica un grande piano di tutela di questi ambienti anche per far fronte ai cambiamenti climatici in atto. Per questo abbiamo investito quest'anno altri 6 milioni di euro per infrastrutture verdi in modo da riequilibrare la presenza di spazi verdi e boschivi in territori a forte urbanizzazione. I progetti sono condivisi con gli enti locali e utili non solo al miglioramento della qualità della vita, ma anche alla diffusione di una rinnovata cultura ambientale".

