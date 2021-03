'La Gilera'

"Il 19 marzo, festa del papà, i ricordi che affiorano sono tanti... Vedere i miei figli con lo sguardo così fiero in groppa alla mia moto..."

Il 19 marzo, festa del papà, i ricordi che affiorano sono tanti. Mi guardo riflesso nei vetri della finestra e vedo i miei capelli brizzolati ma la mente torna a quando erano folti e corvini, a quando giovane e forte donavo certezze e sicurezza ai miei bambini. Certo bisognava lavorare tanto, le giornate lavorative erano interminabili ma non potevo permettere che alla mia famiglia mancasse qualcosa, bisognava pensare ad una casa, ai figli, a farli crescere sereni e far sì che a loro non mancasse nulla. La domenica però si rallentava, la famiglia doveva essere riunita... Sento ancora il profumo del pranzo della festa preparato con cura da mia moglie e gli schiamazzi festosi di Mario e Michele. Vedo ancora nei loro occhi la contentezza di quando a loro dicevo “noi ometti andiamo a prendere un gelato”. Isabella ancora troppo piccola da unirsi al gruppo la lasciavamo alle cure della mamma. Mettevamo il vestito buono e le scarpe della festa, scendevamo, e tutti e tre saltavamo sulla mia Gilera lucidata di tutto punto, tanto che il rosso del serbatoio tornava fiammante risaltando nel nero del telaio. Sentire il rombo del motore appena messo in moto donava a me e a loro un’emozione unica. Sembravamo pronti per un lungo viaggio, anche se esso solo arrivava fino alla piazza di Baggio, dove proprio davanti al carretto del gelataio il motore si arrestava. Fiero facevo scendere dal potente mezzo prima Mario e poi Michele, che, gioiosi, correvano a scegliere il gusto preferito del loro gelato. Non era certo un gran avvenimento ma quel giro in moto e un gelato bastavano per rendere un giorno qualunque un giorno di festa. Vedere i miei figli con lo sguardo così fiero in groppa alla mia moto e così orgogliosi di quel papà che la guidava mi ripagava di tutte le fatiche e rinunce della settimana!

Papà Leonardo

