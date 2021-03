Val Vigezzo: proseguono vaccinazioni 70-79 anni

Presso il punto vaccinale di via Marconi a Santa Maria Maggiore proseguono le operazioni vaccinali per i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni.

Presso il punto vaccinale di via Marconi a Santa Maria Maggiore proseguono le operazioni vaccinali per i cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni. Si consolida, dunque, l'impegno di Asl Vco nei confronti della Valle Vigezzo, con l'obiettivo di vaccinare il maggior numero di residenti considerati 'a rischio' nel più breve tempo possibile. E nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 aprile sono già programmate le sedute di richiamo per gli over 80. Da parte di tutti i sindaci della Valle Vigezzo giunge nuovamente un ringraziamento alla Regione Piemonte e all'Asl VCO, con il direttore generale Chiara Serpieri e il dottor Edoardo Quaranta, per l'attenzione dimostrata nei confronti della prima zona rossa del Piemonte in questa nuova fase pandemica.

