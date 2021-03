Reimpiantato braccio a un 21enne

Straordinario reimpianto di arto superiore ad un ragazzo di 21 anni che, per un incidente sul lavoro, ne aveva subito l’amputazione. L'intervento, all'ospedale San Gerardo di Monza, è durato 6 ore, trascorsi 10 giorni l’arto reimpiantato è perfettamente vascolarizzato. "Complimenti vivissimi all’equipe del dottor Massimo Del Bene, direttore dell’Unità operativa di chirurgia plastica e della mano - ha scritto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - Nel 2020, anno di pandemia, con circa 400 urgenze trattate chirurgicamente, il San Gerardo ha raggiunto il numero massimo di interventi dal 2015 facendo registrare un aumento delle urgenze di circa il 90%".

