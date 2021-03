Assistenza a domicilio dopo il parto

Si chiama 'Home Visiting', il servizio lanciato dall’Asst Bergamo Ovest, l’Uoc di Ostetricia-Ginecologia e l’Uoc consultori familiari per le neomamme.

Si chiama 'Home Visiting', il servizio lanciato dall’Asst Bergamo Ovest, l’Uoc di Ostetricia-Ginecologia e l’Uoc consultori familiari per le neomamme. Una vera e propria assistenza a domicilio da parte di un’ostetrica del reparto, per seguire tutte le donne nel percorso immediatamente successivo al parto, che viene attivato per le neomamme che ne necessitano, attraverso un colloquio che le ostetriche tengono direttamente in reparto dopo il parto, al fine di identificare al meglio le mamme che ne hanno bisogno. Un progetto molto importante e funzionale in questo preciso momento storico di grande difficoltà dal punto di vista sanitario e anche psicologico per molti cittadini: la nascita di un figlio, infatti, stravolge inevitabilmente la vita dei propri genitori e della mamma in particolar modo nelle prime settimane, sottoponendola a notevole stress fisico e psicologico, per questo è importante un supporto reale e concreto. Lo sviluppo del progetto è coordinato dalla referente ostetrica Rosalba Elia, in maniera totalmente gratuita, e mira ad assistere le neomamme nelle 48 ore successive alla dimissione dall’ospedale, creando per ciascuna un percorso assistenziale specifico e personalizzato. Una collaborazione ben strutturata e continua quella tra le ostetriche bergamasche con i colleghi medici ginecologi e il personale della neonatologia, che permette loro di aprirsi giorno dopo giorno sul territorio, portando l’eccellenza sanitaria lombarda direttamente nelle case dei propri cittadini.

