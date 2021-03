Foroni al centro Covid di Codogno

L'assessore regionale alla Protezione civile Pietro Foroni ha visitato il centro vaccinale allestito a Codogno, paese simbolo della prima ondata di Covid-19 in Italia.

L'assessore regionale alla Protezione civile Pietro Foroni ha visitato il centro vaccinale allestito a Codogno, paese simbolo della prima ondata di Covid-19 in Italia. "La prospettiva lombarda - ha detto Foroni - è chiudere entro il 10, 11 aprile le vaccinazioni per gli over 80, come confermato dall'assessore al Welfare e poi da Guido Bertolaso; le prenotazioni per ora seguono il numero dei vaccini a disposizione, in attesa di aumentarli". "Su 100 persone chiamate - ha spiegato l'assessore, in relazione al disguido di ieri a Codogno - solo 15 si sono presentate nel posto non corretto. Tutti poi sono stati vaccinati, a poca distanza, in ospedale, e nessuno è stato rimandato a casa". "Errori e disguidi in tema di prenotazioni sono stati superati a livello territoriale, con le Asst che hanno lavorato in collaborazione con i sindaci - ha ribadito l'assessore lombardo -. Oggi siamo ancora in una fase in cui, per i numeri delle dosi, le difficoltà vengono affrontate e i problemi risolti. Dobbiamo invece essere pronti quando aumenteranno i quantitativi". "La Lombardia - ha aggiunto Foroni - sta lavorando per essere pronta alla vaccinazione di massa. L'auspicio è che arrivino più dosi possibili a prescindere da chi li produce. I centri vaccinali si stanno preparando; ne ho visitati tanti in queste settimane per ringraziare, tra gli altri, i volontari della Protezione civile, e tutti gli operatori sanitari e amministrativi al servizio delle comunità". "Non è il momento di rilassarsi - ha osservato l'assessore regionale -, la tensione positiva ci porta a lavorare ogni giorno, questo è l'impegno della Protezione civile regionale; mi fa piacere che il loro sforzo costante venga riconosciuto pubblicamente. E' un lavoro fatto molto spesso in silenzio, senza vetrina né ribalta, ma con passione e dedizione".

