"CdA Aria faccia un passo indietro"

Dopo i disservizi registrati nella campagna vaccinale, è intervenuto il presidente della Lombardia: "Il CdA di Aria faccia un passo indietro; altrimenti disporrò l'azzeramento".

"I disservizi informatici che si sono registrati nel corso della campagna vaccinale (recentemente a Como, Cremona e in Brianza) hanno creato disagi a molti nostri cittadini e hanno inficiato il lavoro di tutti gli operatori -sanitari e non - che stanno lavorando con grande impegno e professionalità nei diversi centri vaccinali". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "È questo il motivo - ha aggiunto - per cui ho chiesto ai membri del CDA della società Aria di fare un passo indietro. In caso contrario disporrò l'azzeramento dello stesso, affidando al direttore generale Lorenzo Gubian, di recente nomina, la guida della società". "Situazioni di criticità, come quelle verificatesi del fine settimana - ha continuato - offrono una immagine distorta dei risultati già oggi raggiunti".

