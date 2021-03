Vaccinazioni agli over 70 in Valle Vigezzo

Vaccinazioni per le persone dai 70 ai 79 anni residenti in Valle Vigezzo. Le operazioni si tengono presso il punto vaccinale di Via Marconi a Santa Maria Maggiore.

Vaccinazioni per le persone dai 70 ai 79 anni residenti in Valle Vigezzo. Le operazioni si tengono presso il punto vaccinale di Via Marconi a Santa Maria Maggiore. "Si tratta del primo centro vaccinale della Regione Piemonte a somministrare vaccini a tale fascia di età - conferma il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini - Ringrazio per l'attenzione dimostrata nell'accogliere le richieste di copertura vaccinale la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale del VCO nella persona del suo direttore generale Chiara Serpieri e il dottor Edoardo Quaranta, Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica per il lavoro svolto".

Le somministrazioni ai primi ultrasettantenni che avranno ricevuto il messaggio di convocazione saranno gestite dalla dottoressa Claudia Filippinetti e dal dottor Maurizio Barbero, che dopo il recente pensionamento si è reso disponibile a tornare operativo in questa fase così delicata ed importante, insieme ovviamente al personale infermieristico dell'ASL VCO. Per garantire una procedura snella e con la migliore assistenza possibile per i pazienti, anche la Protezione Civile della Valle Vigezzo presterà la propria collaborazione. Nei prossimi giorni tutti coloro che non sono stati convocati in questa prima fase vaccinale riceveranno comunicazioni relative al prosieguo della campagna.

