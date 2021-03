Clima, acqua e futuro

La Sinistra - Legnano in Comune, Partito della Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana: "19 e 22 marzo, per il clima, per l'acqua e per il futuro".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Da oltre due anni, le giovani e i giovani in tutto il mondo scendono in piazza e scioperano per chiedere giustizia climatica. Nel mezzo delle crisi sanitaria, sociale ed economica che il mondo è costretto ad affrontare anche quest’anno, i decisori politici ed economici stanno continuando a sacrificare e tradire le giovani generazioni e le proposte di cambiamento, elaborate in linea con i più accurati studi scientifici, rimangono lettera morta: le azioni necessarie a contrastare la crisi climatica sono ancora un miraggio, la salute e l’istruzione sono lasciate da parte per garantire i profitti di pochi. I fondi europei del Next Generation EU rischiano di finire nelle mani dei soliti noti, oggi pronti a darsi una parvenza di 'verde', fallendo gli obiettivi della riconversione ecologica dell’economia e del superamento delle diseguaglianze, indispensabile per il futuro dell’umanità. Per questo motivo il 19 marzo, nella Giornata mondiale di azione per il clima, saremo con le ragazze e i ragazzi italiani e di tutto il mondo per chiedere che sia dato loro ascolto. E insieme a tutti quanti lottano per la giustizia sociale e il rispetto dei diritti umani e dei beni comuni, il 22 marzo, nella Giornata mondiale dell’acqua, denunceremo la gravità della scelta di rendere l’acqua quotabile in Borsa come una qualsiasi altra merce, rendendo vana, nei fatti, la fondamentale risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU del 2010 sul diritto universale all’acqua. L’inizio della quotazione dell’acqua segna un prima e un dopo per questo bene indispensabile per la vita sulla Terra e oggi più prezioso che mai: si tratta di un passaggio epocale che toglie ogni freno alla speculazione dei grandi capitali e alla emarginazione di territori, popolazioni e strati sociali ed costituisce una grave minaccia ai diritti umani fondamentali. La situazione presente è il risultato di un modello economico e sociale che si dimostra sempre più insostenibile e ingiusto, e ci impone un cambiamento vero e non più rinviabile. Assumersene la responsabilità è un dovere verso l’umanità presente e quella delle generazioni future. (La Sinistra - Legnano in Comune; Partito della Rifondazione Comunista; Sinistra Italiana)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro