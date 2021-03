Lonate: sospesi vaccini AstraZeneca

Visto il divieto di utilizzo, in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, da parte di AIFA del vaccino AstraZeneca COVID-19 su tutto il territorio nazionale, l’ASST Valle Olona ha sospeso la somministrazione del vaccino.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Visto il divieto di utilizzo, in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, da parte di AIFA del vaccino AstraZeneca COVID-19 su tutto il territorio nazionale, l’ASST Valle Olona ha sospeso la somministrazione dello stesso vaccino. Gli utenti delle sedi vaccinali di Lonate Pozzolo e Saronno, pertanto, non dovranno presentarsi e verranno ricontattati dall’ASST non appena si avranno maggiori dettagli. Tutti coloro che sono in attesa della seconda dose saranno informati tempestivamente riguardo alle ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro