Copertura e rimozione amianto loculi

Il Comune di Magnago e Bienate ha inviato la domanda di partecipazione al bando di Regione Lombardia per la rimozione di coperture di amianto. Il progetto riguarda i loculi del cimitero.

La domanda di partecipazione è stata inviata nei giorni scorsi. Magnago e Bienate per il bando di Regione Lombardia, per l'assegnazione di contributi agli enti per la rimozione di coperture e di altri manufatti contenenti amianto. Il contributo è di 225 mila euro, parti al 100% della spesa da sostenere, per la realizzazione del progetto di rifacimento copertura con rimozione lastre amianto su loculi dei cimiteri del capoluogo e della frazione.

