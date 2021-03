Programma di educazione alimentare, realizzato da Regione Lombardia in collaborazione con Ersaf, per la selezione di progetti di educazione svolti da associazioni, scuole, comuni, gestori di servizi di ristorazione collettiva, con sede in Lombardia. Le domande possono essere presentate fino al 30 aprile.

Programma di educazione alimentare, realizzato da Regione Lombardia in collaborazione con Ersaf, per la selezione di progetti di educazione svolti da associazioni, scuole, comuni, gestori di servizi di ristorazione collettiva, con sede in Lombardia. Le domande possono essere presentate fino al 30 aprile. Più nello specifico, i progetti proposti dovranno sviluppare uno o più dei seguenti temi: esplorare la complessità dell’alimentazione, il rapporto del cibo con il territorio, la cultura e l’identità; riconoscere l’origine e la qualità dei prodotti agroalimentari, con particolare attenzione alle produzioni locali, alle indicazioni geografiche, al metodo di produzione biologico, e imparare a leggere le etichette degli alimenti; riconoscere la filiera agroalimentare quale settore sicuro e fondamentale nel periodo di emergenza sanitaria; principi fondamentali per un’alimentazione corretta e riconoscere le fake news; diritto al cibo e lotta allo spreco, riconoscerlo e limitarlo; la scuola in campo, quando l’azienda agricola e la fattoria didattica incontrano le scuole. I progetti presentati dovranno avere un importo/valore minimo di 8 mila euro lordi. Ne verrà cofinanziato il 50% del valore, comunque fino ad un'erogazione massima di 5 mila euro lordi.

