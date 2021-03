Fermato nel bosco mentre sta acquistando droga

Fermato nel bosco mentre sta per acquistare droga tra Nosate e Castano Primo. La Polizia locale gli ritira la patente, sequestra lo stupefacente e lo sazione con 800 euro.

La scorsa mattina, a seguito della segnalazione ricevuta da una ragazza, la quale mentre praticava jogging sulla ciclo-pedonale che costeggia la via del Cerone, veniva spaventata ed inseguita da un soggetto con il volto travisato da passamontagna sbucato all’improvviso dal limitrofo bosco, la Polizia locale di Castano Primo e Nosate effettuava il fermo di un soggetto mentre stava avvenendo una cessione di sostanze stupefacenti nell'area boschiva tra i due Comuni. La donna, discente dei corsi di difesa femminile organizzati dal Comando di Piazza Mazzini, seppur seguita, riusciva a seminare il malintenzionato ed allertava personale della Polizia locale che prontamente interveniva nel luogo segnalato. I poliziotti locali, individuavano due soggetti nella boscaglia che stavano per procedere alla cessione di sostanza stupefacente, nell'avvicinarsi di soppiatto, a pochi metri però dagli stessi venivano scorti e ne scaturiva così un breve inseguimento a piedi. Nell'azione operativa, l’assuntore, un italiano, veniva fermato ed accompagnato poi presso il locale Comando Intercomunale. Lo spacciatore, un nordafricano, seppur inseguito per un tratto riusciva a guadagnare la fuga nella fitta vegetazione e sono ora in corso approfondimenti investigativi al fine di procedere alla sua individuazione, con ogni probabilità dalla descrizione fornita si tratta del soggetto che ha seguito la donna. Il fermato, residente a Novara, veniva trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo eroina, occultata nel proprio veicolo posteggiato a poche centinai di metri dalla piazzola di spaccio. All’uomo veniva cosi contestata la violazione di cui all’art. 75 del DPR 309/90 per il possesso di stupefacenti oltre al relativo sequestro dello stesso, gli veniva ritirata immediatamente la patente di guida, nonché avviata misura di prevenzione personale atta al divieto di rientrare nei comuni di Nosate e Castano Primo. Infine, seppur il soggetto cercava di dissimulare la sua presenza in loco, veniva contestata la violazione delle norme anti Covid, con una sanzione amministrativa di euro 800 essendo commesso lo spostamento a mezzo di un veicolo.

