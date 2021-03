11 positività in un solo giorno

"Si è constatato un nuovo importante aumento della diffusione del virus - spiega il sindaco Sara Bettinelli - I nuovi concittadini positivi sono 11 che portano a 55 il totale".

Torna la paura, tornano alla mente i giorni di ansia e preoccupazione di marzo/aprile e ottobre/novembre 2020 nella comunità di Inveruno e Furato. Il virus corre, e corre adesso veloce, con un contagio che non si ferma.

"In relazione all’emergenza Coronavirus nella nostra Comunità oggi purtroppo si è constatato un nuovo importante aumento della diffusione del virus- spiega il Sindaco Sara Bettinelli - I nuovi concittadini positivi sono 11.

Complessivamente i concittadini positivi sono 55, di cui 3 ricoverate in strutture ospedaliere del territorio.

3 sono i concittadini che oggi hanno ricevuto l’esito negativo al tampone di verifica, quindi sono ufficialmente guariti.

Le persone in quarantena obbligatoria sono 46.

🔴 LA LOMBARDIA SARÀ IN ZONA ROSSA - DA LUNEDÌ 15 MARZO AL 28 MARZO 🔴

Dalle prime indicazioni a disposizione ecco una sintesi delle misure che entreranno in vigore.

⛔️ Divieto di spostamento dalla propria abitazione, se non per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute;

⛔️ Chiuse le Scuole di ogni ordine e grado;

⛔️ Negozi: aperti solo attività essenziali e di prima necessità;

⛔️ Bar, ristoranti:solo asporto e consegna a domicilio;

⛔️ Chiusi Parrucchieri, Centri Estetici, Saloni di Bellezza e Centri benessere;

⛔️ Attività sportiva è consentita solo in forma individuale e all’aperto.

Non appena avremo il provvedimento ufficiale con tutte le informazioni di dettaglio provvederemo naturalmente a diffonderlo".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro