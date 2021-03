"Già tante aziende per i vaccini"

Cresce il numero delle imprese che aderiscono al progetto 'Vaccini in azienda', promosso dalla Regione Lombardia. Sul tema è intervenuto l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. "L'iniziativa di Regione Lombardia di dare la possibilità alle imprese di vaccinare i propri dipendenti direttamente in azienda - ha sottolineato - sta già avendo un grande consenso. Oltre a Confindustria Lombardia e Confapi hanno manifestato l'interesse ad aderire anche Confcommercio, Confcooperative, Casartigiani, Unione Artigiani Milano, Federmanager e le associazioni del mondo agricolo". "E' un'ottima notizia - ha ribadito - perché maggiore è la partecipazione e meglio è. Inoltre, trovo positive le parole del presidente lombardo di Legacoop, Attilio Dadda, che conferma la volontà di partecipare al piano di vaccinazione massiva". DARE POSSIBILITA' AI LAVORATORI DI USCIRE DA INCUBO -"Sta accadendo ha concluso l'assessore - quello che speravamo: dare cioè la possibilità ad altre realtà di poter sottoscrivere il protocollo al fine di dare un'opportunità ai lavoratori lombardi e di uscire da questo incubo quanto prima facendo squadra tutti insieme".

