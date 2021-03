Open day Magistrali

Open Day a distanza per le lauree Magistrali martedì 16 marzo. Gli studenti potranno scoprire l’offerta formativa della LIUC – Università Cattaneo con i diversi percorsi.

Open Day per le lauree Magistrali martedì 16 marzo, alle 10, in modalità distance. Gli studenti potranno scoprire l’offerta formativa della LIUC – Università Cattaneo con i diversi percorsi, in italiano e in lingua inglese, della Scuola di Economia e Management e della Scuola di Ingegneria Industriale, i punti di forza e i servizi della LIUC. L’occasione è importante perché i partecipanti all’Open Day potranno fare domande in diretta sui percorsi di studio specifici ai Direttori delle due Scuole, il professor Rodolfo Helg e la professoressa Raffaella Manzini.

Anche il personale della Segreteria studenti sarà disponibile in diretta o via chat per rispondere ad ogni richiesta di chiarimento. Per maggiori informazioni è, inoltre, sempre attivo il riferimento email: laureemagistrali [at] liuc [dot] it. Per informazioni e iscrizioni: http://www.liuc.it/articoli_orientament/open-day-lauree-magistrali/

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro