Truffatori in azione: chi ha agito si è spacciato per un addetto di AMGA/AEMME Linea Ambiente, inviato dalla società per visionare il cestino dei rifiuti organici e sostituirlo.

Non sembra davvero avere limiti la fantasia di chi tenta di carpire la buonafede delle persone, soprattutto di quelle anziane: l’ultimo episodio è successo proprio nelle scorse ore, ai danni di due pensionati che risiedono in via Genova, nell’Oltrestazione a Legnano. Chi ha agito si è spacciato per un addetto di AMGA/AEMME Linea Ambiente, inviato dalla società per visionare il cestino dei rifiuti organici e sostituirlo con uno nuovo. Il tutto, nell’ambito di una presunta operazione di sostituzione massiva dei cestini. Per fortuna i due anziani si sono insospettiti e non hanno aperto il cancello. Anzi, hanno pensato bene di contattare immediatamente il nostro centralino, chiedendo spiegazioni in merito e ricevendo la risposta che, purtroppo, immaginavano: ALA recapita a domicilio solo ed esclusivamente i cassoni carrellati in dotazione ai condomini con più di otto famiglie e alle attività commerciali o produttive. Per la sostituzione dei bidoncini marroni per i rifiuti organici l’utente deve, invece, necessariamente presentarsi agli sportelli legnanesi di via per Busto Arsizio. In questo periodo di emergenza sanitaria, peraltro, l’accesso agli sportelli non è libero, ma va concordato preventivamente con gli impiegati degli stessi, chiamando lo 0331/884730. I due anziani hanno raccontato che ad attendere l’uomo presentatosi al cancello di casa loro (descritto come una persona giovane, alta, magra, con indosso un giubbotto chiaro), c’era un altro uomo, a bordo di un’auto di colore scuro. Dell’episodio sono state informati sia la polizia locale che le Forze dell’ordine.

