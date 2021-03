Lavori in via per San Giorgio

Partirà lunedì 8 marzo l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza di via per San Giorgio, intervento la cui durata è fissata in sei mesi.

Partirà lunedì 8 marzo l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza di via per San Giorgio, intervento la cui durata è fissata in sei mesi, tempo necessario per un intervento complesso finalizzato al ridisegno della strada. Gli interventi si succederanno a fasi in modo da minimizzare l’impatto sulla viabilità e da garantire sempre la percorribilità della strada in entrambi i sensi di marcia. L’adeguamento, finalizzato a limitare il rischio di incidenti moderando gli effetti del traffico sulla direttrice, ha un importo di contratto di 449mila euro 647 oltre IVA (il cofinanziamento di Regione Lombardia vale 200mila euro) e rappresenta il primo lotto dell’intervento che, nella seconda tranche, interesserà il tratto successivo della strada (via per Canegrate) sino al confine cittadino. La prima tranche di lavori in programma riguarda, sino al termine di aprile, la pista ciclabile nel tratto compreso fra la rotatoria fra viale Toselli e via San Michele del Carso sino all’ingresso del parco Castello in via per San Giorgio all’altezza di via Martiri della libertà. Questo intervento, che toccherà il percorso della ciclabile (che sarà quindi interdetta al passaggio) e i cordoli, implica il restringimento della carreggiata in direzione del centro di Legnano in corrispondenza con il punto interessato dai lavori. Si tratta, quindi, di un cantiere “mobile”. Il piano dei lavori prevede, nell’ordine, la sistemazione della ciclabile lungo il lato del parco Castello, quindi la sistemazione dell’altro lato di via per San Giorgio, la creazione delle minirotatorie, quindi i rialzi degli attraversamenti e l’asfaltatura. Le opere infrastrutturali di questo primo lotto comprendono: la risagomatura della carreggiata (limitazione larghezza delle corsie al minimo consentito e incremento distanza fra strisce di margine esterne di corsia e stalli di sosta); una mini rotatoria in corrispondenza dell’incrocio con via Martiri della libertà; una doppia rotatoria in corrispondenza dell’intersezione con le vie Per Canegrate, Molini e San Giorgio; la chiusura del ramo di svolta diretta da via San Michele del Carso su via per San Giorgio; la rimodellazione della pista ciclabile esistente e la realizzazione di un percorso ciclopedonale su marciapiede; la realizzazione di attraversamenti ciclabili e ciclopedonali; la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati lungo via per San Giorgio.

