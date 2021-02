9 positivi dopo le vaccinazioni

Tra gli operatori sanitari lombardi che hanno effettuato la vaccinazione anti-Covid sono state riscontrate 9 positività successive a vaccinazione.

Tra gli operatori sanitari lombardi che hanno effettuato la vaccinazione anti-Covid sono state riscontrate 9 positività successive a vaccinazione, estratte dall'elenco dei positivi inviati alla genotipizzazione per ricerca di varianti. Le indicazioni ministeriali, infatti, prevedono che le positività in soggetti vaccinati vengano indagate per la ricerca di varianti. Occorre precisare che la genotipizzazione è effettuata su campioni con carica virale elevata. Tale situazione non induce a preoccupazioni o dubbi circa la validità della copertura vaccinale. I dati della letteratura scientifica evidenziano infatti il fenomeno della possibilità che soggetti vaccinati possano infettarsi. La monitorizzazione avviata serve a identificare eventuali infezioni dovute a varianti del Covid. Aria spa sta predisponendo una query strutturata per incrociare stabilmente l'elenco dei vaccinati con l'elenco dei positivi, potendo così monitorare continuativamente il numero di questi soggetti. Il vaccino serve a ridurre l'impatto della manifestazione clinica della malattia e pertanto rimane la principale arma per vincere la pandemia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro