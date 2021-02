Arrestato spacciatore

La Polizia locale di Legnano ha arrestato lunedì sera uno spacciatore trovato in possesso di oltre 10 kg di marijuana e 1 kg di hashish. Si tratta di un cittadino italiano.

La Polizia locale di Legnano ha arrestato uno spacciatore trovato in possesso di oltre 10 kg di marijuana e 1 kg di hashish. Si tratta di un cittadino italiano, già conosciuto dalle forze dell’Ordine, nullafacente, di 22 anni, e che dimorava in un monolocale preso in affitto a Castellanza. In questo appartamento i Falchi del comando di Corso Magenta hanno fatto irruzione ritrovando l’ingente quantitativo di stupefacenti, pronto per essere smerciato. La merce, il cui valore di mercato si aggira intorno ai 100mila euro, era contenuta in sacchi chiusi ermeticamente ed è stata posta immediatamente sotto sequestro. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Busto Arsizio in attesa di convalida da parte del G.i.p. L’attività è il risultato di una minuziosa indagine condotta dagli operatori della Polizia Locale su delega della Procura di Busto Arsizio, che ha fatto emergere un filone di spaccio che riforniva l’intera area del Legnanese. Dalla fine dell’estate 2020, il nucleo operativo territoriale 'squadra Falchi' si è concentrato su alcune situazioni di degrado segnalate in aree limitrofe alla stazione ferroviaria, in corso Italia, piazza Don Luigi Sturzo e via Palestro. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che in città vi sono soggetti che gestiscono lo smercio al dettaglio di sostanze stupefacenti e, in particolare, nelle aree centrali. L’attenzione della squadra si era concentrata in particolare sul ventiduenne italiano, residente a Cerro Maggiore, con precedenti specifici e nulla facente, ma con un appoggio in un appartamento della zona Oltrestazione di Legnano, in cui gestiva l’approvvigionamento e lo smercio delle sostanze stupefacenti, in particolare hashish e marijuana. Nell’ultimo periodo, sentendo la pressione dei controlli, aveva provveduto a cambiare domicilio affittando un monolocale all’interno di un bed & breakfast di Castellanza, particolare, questo, che non è sfuggito agli operatori della Polizia Locale di Legnano che hanno atteso il momento giusto dell’arrivo del carico di stupefacenti per interrompere l’attività criminosa e assicurare alla giustizia l’individuo.

L’operazione, che segue di un paio di settimane l’arresto di uno spacciatore nei pressi dell’ex area Pensotti, dimostra la massima attenzione prestata dal Comando verso i fenomeni di spaccio diffusi sul territorio. "Innanzitutto un plauso alla Polizia Locale che ha portato a termine con risultati così brillanti un’operazione estremamente delicata e che dà un duro colpo ai traffici criminali –dichiara l’assessore al Benessere e Sicurezza sociale Anna Pavan. Giova ricordare che questa attività importantissima si inquadra in un lavoro globale di presidio del territorio che agisce anche su quei fenomeni di minore gravità che però minano la vivibilità e sono particolarmente avvertiti dalla nostra comunità".

