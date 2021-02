Bicocca-Maldive per centro ricerca

L'Università di Milano-Bicocca e il governo della Repubblica delle Maldive hanno stretto un accordo di collaborazione per la salvaguardia della scogliera corallina.

L'Università di Milano-Bicocca e il governo della Repubblica delle Maldive hanno stretto un accordo di collaborazione per la salvaguardia della scogliera corallina. Una partnership per raggiungere nuovi importanti traguardi sui temi della sostenibilità e della biodiversità marina. "Avere un centro di ricerca alle Maldive, coordinato e diretto da Milano-Bicocca - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia - permette ai nostri studenti e ricercatori di confrontarsi con gli studiosi del luogo e di lavorare sul campo per la conservazione di una ricchezza unica come la barriera corallina. E' un altro segnale di internazionalizzazione e prestigio di un Ateneo che fa della ricerca un suo punto di forza in parecchie discipline". Nel corso della cerimonia trasmessa in diretta streaming dall'aula magna del campus milanese, la rettrice dell'Ateneo, Giovanna Iannantuoni, e il ministro della Pesca, risorse marine e agricoltura della Repubblica delle Maldive, Zaha Waheed (in collegamento video) hanno firmato l'accordo dando ufficialmente il via al progetto per lo sviluppo di linee di ricerca collaborative. Dal 2009, l'Università di Milano-Bicocca, grazie al centro di ricerca e alta formazione MaRHE, situato alle Maldive, sull'isola di Magoodhoo, in collaborazione con il Maldives Marine Research Institute affiliato al governo dell'arcipelago e con università e centri di ricerca stranieri, studia nuove soluzioni per la salvaguardia dei coralli e per la tutela dell'ambiente marino. I ricercatori dell'Ateneo possono collaborare con i colleghi maldiviani per lo studio di nuove soluzioni per lo sviluppo sostenibile. Dall'anno di istituzione del centro, docenti, ricercatori e studenti hanno potuto trascorrere presso l'outpost maldiviano brevi periodi di mobilità ai fini di studio e ricerca "Ringrazio Letizia Moratti per essere stata nel 2009 l'artefice di questo progetto che ha consentito negli anni a studenti e ricercatori di immergersi nella cultura maldiviana e di lavorare a favore della biodiversità in un luogo unico come le Maldive - ha concluso l'assessore Sala - salvaguardando la barriera corallina e studiando i cambiamenti del nostro pianeta, sempre più spesso distrutto dall'uomo".

