Ex ospedale Vimercate: riqualificazione

Ex ospedale di Vimercate: un progetto fondamentale che permetterà ai cittadini di Vimercate di riavere in una zona centrale della città una serie di servizi e infrastrutture che faranno rinascere l'area abbandonata ormai da troppo tempo.

"Finalmente, con la collaborazione di tutti i protagonisti, riusciamo a dare il via libera ad un progetto fondamentale che permetterà ai cittadini di Vimercate di riavere in una zona centrale della città una serie di servizi e infrastrutture che faranno rinascere l'area abbandonata ormai da troppo tempo". Lo ha dichiarato l'assessore a Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, dopo la delibera approvata oggi in Giunta Regionale della Lombardia con la quale si dà il via all'ipotesi di atto integrativo all'accordo di programma firmato nel luglio 2019 dal direttore generale di Asst Brianza Nunzio Del Sorbo, dal sindaco di Vimercate Francesco Sartini e dall'assessore regionale Fabrizio Sala che esprime soddisfazione per questo risultato. "Siamo ancora all'inizio - spiega Sala - ma si vede la luce all'orizzonte. Saranno realizzate due nuove costruzioni come il presidio socio-sanitario territoriale con il nuovo centro psico sociale e le Residenze Protette. Ci sarà poi l'intervento di recupero della palazzina Asst delle ex Medicine, oltre che la costruzione del nuovo teatro comunale. Una serie di interventi mirati alla cittadinanza che tutte le componenti, Regione Lombardia, Comune di Vimercate e Asst Brianza, hanno voluto fortemente per rilanciare l'intera area". L'atto integrativo dell'Accordo di Programma persegue l'obiettivo di assicurare la coordinata attuazione degli interventi finalizzati all'organica riqualificazione ambientale e territoriale dell'area del Vecchio Ospedale di Vimercate e delle aree limitrofe. "Regione Lombardia - conclude l'assessore Fabrizio Sala - presta la massima collaborazione per garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma di interventi previsti. Con questo ulteriore atto si compie un deciso passo in avanti per riportare in città servizi importantissimi per la vita della cittadinanza vimercatese".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro