Inveruno: solo 9 i positivi

Un deciso e significativo miglioramente, una notizia davvero, finalmente, molto bella. "Sono 9 i concittadini positivi, mentre ben 7 sono i concittadini ufficialmente guariti.

22 sono i concittadini in quarantena obbligatoria - scrive il sindaco Sara Bettinelli - E, tutti gli ospiti della nostra RSA sono ufficialmente negativi.

Un ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, i collaboratori amministrativi, i medici e gli infermieri per il loro impegno in questo periodo particolarmente buio.

Grazie a tutti i familiari dei nostri ospiti per la pazienza, la collaborazione e la comprensione. Con il pensiero sempre presente per chi non è più tra noi".

