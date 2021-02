Il 'cuore rosso' in riva al fiume

Era uno dei ritorni più attesi per San Valentino, il weekdnd degli innamorati, a Sesto Calende. Per iniziativa della Pro Loco e del Gruppo Commercianti e Artigiani, allora, riprende una propria e provvisoria collocazione il grande 'Cuore Rosso' sulle rive del fiume Ticino.

Era uno dei ritorni più attesi per San Valentino, il weekdnd degli innamorati, a Sesto Calende. Per iniziativa della Pro Loco e del Gruppo Commercianti e Artigiani, allora, riprende una propria e provvisoria collocazione il grande 'Cuore Rosso' sulle rive del fiume Ticino nel centro storico della città. Un angolo dove, con indiscutibile romanticismo, il cuore si affianca ad una panchina ed un lampione creando un clima in pieno stile 'Little Paris'. Ora sono attesi rituali foto di coppia, scambi di doni e promesse. Con semplicità si rinnova quindi una tradizione che giunge, solo dopo la pausa dello scorso anno, ad un terzo appuntamento suggerendo la città come luogo ideale per una sosta e passeggiata nei giorni che precedono e seguono a San Valentino: il 14 febbraio. Nel cassetto dell'Amministrazione comunale, che anche quest'anno unitamente a ConfCommercio Gallarate Malpensa 'sposa' l'iniziativa, giace una proposta: quella di una struttura definitiva che possa trovare collocazione in uno degli angoli di Sesto. "Per adesso, grati alla Fonderia Alfredo Lamperti di Castellanza che anche quest'anno ha dato in comodato gratuito la panchina ed il lampione, ci si accontenta di una provvisorietà capace comunque di scaldare il Cuore ed offrire una occasione ulteriore per scambiarsi una dichiarazione d'amore - dicono i promotori".

